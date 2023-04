Le statut d’auto entrepreneur voit le jour dans le courant de l’année 2009. Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, ce statut a fait du chemin et attire de plus en plus les Français. Cet engouement est d’autant plus justifié par les statistiques, car en seulement 9 ans, on note une hausse de 15% d’auto entrepreneurs. L’avantage … Lire plus